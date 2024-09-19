الزي المدرسي كابوس الأسر المصرية.. مصدر يكشف ضوابط ملابس الطلاب وتلاعب المدارس.. لجان مرور للتأكد من التطبيق.. ومحافظة الجيزة تضع ضوابط صارمة لمنع الاستغلال

العام الدراسي الجديد، كابوس للأسر المصرية، هكذا أصبح الزي المدرسي خلال السنوات الأخيرة بعد ارتفاع أسعاره دون ضابط أو رقيب، وهو ما يدفع أولياء الأمور ثمنه مع بداية كل عام دراسي.

أسعار الزى المدرسى

وخلال الفترة الأخيرة أصبحت كل مدرسة تطالب بتخصيص زى تميز به طلابها عن طلاب المدارس الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء علي أولياء الأمور؛ بسبب ارتفاع أسعار الزى المدرسى وتغييره كل عام، هذا من ناحية، ومع غياب الرقابة على الأسعار من ناحية أخرى إذ يؤدي ذلك إلى التلاعب والاحتكار.

التربية والتعليم عن الزي المدرسي: لا يتغير إلا كل 3 سنوات



من جانبه، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه يوجد قرار وزاري منظم لعمل المدارس الخاصة، وينص على ألا يتم تغيير الزى المدرسى إلا كل 3 أو 5 سنوات على الأقل، بموافقة أولياء الأمور، مؤكدا أنه في حال عدم التزام المدرسة بذلك القرار يمكن أن يضعها تحت الإشراف المالى والإدارى.

وأوضح مصدر وزارة التربي والتعليم أن القرار منع أيضا بيع المدرسة للزى أو تحديد المورد، كالتعاقد مع شركات تصنيع الملابس وبيعه لأولياء الأمور، مؤكدا أن الوزارة ترسل بشكل مستمر لجان للمرور على المدارس الخاصة، وتسجيل أية مخالفات ترتكبها، وتوقيع العقوبة المناسبة عليها.

ضوابط من ظمة للزي المدرسى

وهناك بعض المحافظات التي تقوم بتحديد أسعار الزي المدرسي كمحافظة الجيزة التي قامت بوضع ضوابط منظمة للزي المدرسى للصفوف الأولى من المراحل الدراسية الأربعة للعام الدراسي 2025/2024، وألا يتعدى سعر الزي الأسعار الاسترشادية الخاصة بالزي المدرسي للمراحل الدراسية (رياض الأطفال - الابتدائي - الإعدادي- الثانوي)، وأن يتم تنفيذ مشروع البادج المدرسي في دراسة جدوى منفصلة، على أن يكون سعر الشراء 7 جنيهات، و3 جنيهات، أرباح، وسعر البيع للطالب 10 جنيهات.

وأوضحت المديرية أن سعر الزي المدرسي للصفوف الدراسية الأولى، رياض الأطفال:

تيشرت بكم 100 جنيه وبنطلون 150 جنيها، الصف الأول الابتدائي تي شيرت بكم 100 جنيه وبنطلون 150 جنيها، والصف الأول الإعدادي تي شيرت بكم 130 جنيها، وبنطلون 175 جنيها، والصف الأول الثانوي تي شيرت بكم 150 جنيها وبنطلون 175 جنيها.

بينما يرى عدد كبير من أولياء الأمور أن الحل يكون في توحيد الزي المدرسي لكل مرحلة في جميع المدارس، مؤكدين أن أزمة الزي المدرسي تتمثل بصورة أكبر في المدارس الخاصة والدولية وذلك لأن الزي الخاص بها غير موحد، وهذا على عكس المدارس الحكومية، وأنه يجب أن يكون هناك تنفيذ للقرار الذي يلزم بعدم تغيير الزي إلا كل 3 أو 5 سنوات، وعدم إجبار أولياء الأمور على شرائه من المدرسة أو من مكان محدد، وأنه يجب أن يكون هناك إجراءات صارمة ضد المخالفين وفي حال توفير المدرسة للزي الخاص بها أن يكون سعره أقل من الخارج وليس العكس.