الخميس 19 سبتمبر 2024
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محافظات

إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم سيارتين في المنيا

إسعاف
إسعاف

 أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بصحراوي المنيا

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، وتحديدا بالقرب من  قرية تل بني عمران التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

4 مصابين حصيلة حادث بصحراوي المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين مقيمين بمحافظات الجيزة والقاهرة وسوهاج.

مستشفى ديرمواس

تم نقل المصابين إلى مستشفى ديرمواس لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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