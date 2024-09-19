"المصريين الأفارقة" تنظم ويبينار لتعزيز فرص الاستثمار السياحي بين مصر وتنزانيا

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع هيئة السياحة التنزانية وسفارة جمهورية تنزانيا المتحدة في مصر، برعاية وزارة الموارد الطبيعية والسياحة بتنزانيا، ويبينار بعنوان "السياحة في تنزانيا"، بهدف تعزيز التبادل السياحي والاستثماري والثقافي بين القطاع الخاص لمصر وتنزانيا وتقديم أحدث التحديثات في هذا المجال.

التحديات التي يواجهها قطاع السياحة في تنزانيا والفرص المتاحة

وتناولت الفعالية التحديات التي يواجهها قطاع السياحة في تنزانيا والفرص المتاحة لنموه وتطويره، كما أتاح المؤتمر فرصة للتفاعل المباشر مع ممثلين من قطاع السياحة في تنزانيا، بما في ذلك المشغلين السياحيين والمندوبين الحكوميين والخبراء المحليين، مما عزز من تبادل المعرفة والخبرات.

وتم تقديم معلومات شاملة حول المواقع السياحية الرئيسية في تنزانيا، مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار السياحي من خلال تقديم تنزانيا كوجهة استثمارية متميزة وعرض الفرص المتاحة للمستثمرين.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على أهمية تطوير التعاون السياحي والاستثماري للقطاع الخاص المصري والتنزاني. وأوضح الشرقاوي أن تنزانيا تمتلك مقومات طبيعية وسياحية فريدة تجعلها وجهة استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمكن أن يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال: تنزانيا ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي سوق استثماري كبير يحتاج إلى اكتشافه من قبل المستثمرين المصريين.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا

وأضاف الشرقاوي ضرورة استغلال الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجال السياحة بين البلدين. وذكر أن تنزانيا تعمل بشكل مستمر على تحسين بنيتها التحتية السياحية، وتقديم مزايا وتسهيلات للمستثمرين الأجانب. وأضاف: "نحن نرى أن السياحة يمكن أن تكون أحد المحركات الرئيسية لنمو العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا، ونحن في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة سنبذل قصارى جهدنا لدعم هذه الجهود"، كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا في مجالات السياحة والاستثمار.

ومن جانبه، أعرب ريتشارد ماكانزو، سفير تنزانيا بالقاهرة، عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر الافتراضي، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتنزانيا. وأشار ماكانزو إلى أن بلاده تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع السياحة.

وأضاف: تنزانيا تمتلك جمالًا طبيعيًا فريدًا وثقافة متنوعة، ونؤمن أن تعزيز الشراكات مع مصر خاصة للقطاع الخاص سيعود بالنفع على كلا البلدين، سواء في التبادل السياحي أو في المجالات الاستثمارية الأخرى.

المؤتمر الافتراضي المصري التنزاني السياحي

وخلال فعاليات المؤتمر الافتراضي المصري التنزاني السياحي، وجهت تنزانيا دعوة رسمية للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين للمشاركة في معرض السياحة السواحيلية الدولي المقرر إقامته في أكتوبر المقبل. يُعد هذا المعرض فرصة مميزة لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع السياحة التنزاني، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

يُتوقع أن يشهد المعرض حضورًا واسعًا من كبار المستثمرين والمشغلين السياحيين من مختلف أنحاء العالم، مما يوفر منصة مثالية لتعزيز التعاون السياحي والاستثماري.

وفي نهاية الوبينار، أشاد المشاركون بأهمية تعزيز التعاون المستقبلي للقطاع الخاص بين مصر وتنزانيا في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية، مؤكدين أن هذا النوع من الفعاليات يسهم بشكل كبير في بناء جسور جديدة من التعاون والتنمية بين البلدين.

كما تم التأكيد على ضرورة استمرار الحوار والتواصل بين الجهات المعنية من كلا الجانبين لدفع عجلة التطور والاستثمار المشترك، خاصة في ظل الفرص الكبيرة التي يتيحها قطاع السياحة وغيره من القطاعات الحيوية في تنزانيا.

وشهد الويبينار حضور عدد من الشخصيات البارزة في قطاع السياحة والاستثمار، يتقدمهم الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وريتشارد ماكانزو، سفير تنزانيا بالقاهرة، وإفرايم بالوزي مافورو، المدير العام لهيئة السياحة التنزانية، وحفصة مبامبا، الرئيس التنفيذي للجنة زنجبار للسياحة، وهاني الفيومي، رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.