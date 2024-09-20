حدد البنك الزراعي مزايا الحساب الجاري الإسلامي وفق عدة محددات وشروط.

وتكمن أهم مميزات الحساب الجاري الإسلامي من البنك الزراعي في سهولة السحب والإيداع من وإلى الرصيد في أي وقت ومن كافة فروع البنك المختلفة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية.

مزايا الحساب الجاري الإسلامي في البنك الزراعي

وتضم قائمة المميزات من البنك الزراعي لعملاء الحساب الجاري الإسلامي ما يلي:

التعامل على الحساب الجاري من خلال دفاتر الشيكات المصدرة من البنك.

إمكانية التحويل من الحساب الجاري إلى أي حساب آخر.

إمكانية السحب من أي فرع من فروع البنك.

إمكانية تحصيل قيمة (شيكات وكمبيالات) المسحوبة لصالح العميل على أي بنك وإضافة قيمتها لحسابه (الجاري/ التوفير).

يمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

يمكن إصدار شهادات إيداع أو إبرام ودائع لأجل خصمًا من الحساب وإضافة العائد إليه للصرف منه في أي وقت.

إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات بناء على رغبة العميل لحسابه الجاري.

يمكن فتح حساب جارٍ للقصر بولاية الولي الطبيعي أو الوصي.

إمكانية ترك تعليمات مستديمة على الحساب الاسلامي مثل: تحويل مبلغ معين لجهة أو شخص معين – إبرام وديعة في وقت محدد).

إصدار كشف حساب بصفة دورية بناء على رغبة العميل.

يتم فتح الحساب لجميع عملاء الاستثمارات الإسلامية لتسهيل سداد الأقساط المستحقة.

يصرف عائد كل ثلاثة شهور تحت الحساب للأرصدة التي تزيد عن خمسمائة ألف جنيه بعائد وفقًًا لما يقرره البنك وهيئة الرقابة الشرعية.