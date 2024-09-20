مزاد علني لبيع عدد من الوحدات الإدارية والمهنية بدمياط الجديدة الأحد

تعقد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مزادا علنيا يوم الأحد المقبل لبيع عدد من الوحدات الإدارية والتجارية والمهنية.

وتطرح بمدينة دمياط الجديدة، 15 محلًا تجاريًا، و4 وحدات مهنية وإدارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني

ويمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل بمدينة حدائق العاصمة.

وأوضح أن المدينة، تحتوي على أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها، منها 92802 وحدة بمحور منخفضى الدخل، و7368 وحدة بمساحات (100 - 110 - 120 م2)، بمحور متوسطى الدخل.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم وجارٍ تشغيل وتنفيذ 81 مشروعًا خدميًا بمناطق وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، لخدمة سكانها، وتتنوع تلك الخدمات لتغطى جميع احتياجات السكان، وبها (مدارس ـ حضانات ـ أسواق تجارية - مخابز - مراكز طبية - وحدات صحية - ملاعب خماسية - مراكز شباب - موقف إقليمى - مجمع شرطى - غيرها).

وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل.

حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل فى العالم، وهو المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحور منخفضي الدخل، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء فى العمران القائم، أو المدن الجديدة.