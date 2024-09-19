تداول 43 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـ هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 43000 طن بضائع و775 شاحنة و90 سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع و424 شاحنة و65 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 37500 طن بضائع 351 شاحنة و25 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة CRUSTALC O علي متنها 31000 طن فوسفات تصدير الي الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 3300 طن بضائع و370 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي كوين نفرتيتي، اور وايلة .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1320 راكبا بموانيها.