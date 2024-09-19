موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد لغة عربية
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الالكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.
ومن المقرر أن يعقد الجهاز الامتحان بمركز تقييم القدرات والمسابقات في الفترة من ٢٨ سبتمبر الجاري حتى ١٣ نوفمبر المقبل.
وكان الجهاز قد أعلن في ٢٨ أبريل الماضي، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية - الحاسب الاّلي – اللغة الإنجليزية – اللغة العربية)، وذلك بجميع محافظات الجمهورية، وقام بفتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية.
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