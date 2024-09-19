رسميا، إقالة مدرب عمان من منصبه لهذا السبب
أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم الخميس، رحيل التشيكي ياروسلاف شيلهافي عن تدريب المنتخب الأول، وذلك بعد أقل من ثمانية أشهر من تعيينه.
وذكر الاتحاد عبر منصة x “اتفق الاتحاد العماني لكرة القدم مع المدرب التشيكي ياروسلاف شيلهافي وجهازه الفني المعاون على إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين”.
ولم يحصد منتخب عمان أي نقطة حتى الآن في المجموعة الثانية بالدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وخسرت عمان مباراتيها الأوليين في المجموعة، بنتيجة0-1 أمام العراق و1-3 على أرضها أمام كوريا الجنوبية.
ولم يعلن الاتحاد عن تفاصيل بشأن القيادة الفنية للمنتخب في الفترة المقبلة علمًا بأن الفريق يستضيف نظيره الكويتي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة في العاشر من أكتوبر المقبل.
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