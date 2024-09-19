جولة الحسم بدوري أبطال إفريقيا، مواجهات قوية للعرب، والكبار بقيادة الأهلي والترجي في نزهة

تنطلق منافسات الجولة إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل وسط منافسة للتأهل إلى دور المجموعات للمسابقة.

مواجهات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا

وتفتتح مباريات الإياب الجمعة بمواهة شباب بلوزداد الجزائري مع دوان من بوركينا فاسو، فيما تقام 10 مباريات السبت حيث يلتقي مازيمبي الكونغولي مع ريد أروز الزامبي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي مع مانيما أونيون الكونغولي.

ويلعب الأهلي مع جورماهيا الكيني، وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي مع جوانينج جالاكسي البوتسواني، وصن داونز الجنوب أفريقي مع إمبابان سوالوز من إسواتيني، ويانج أفريكانز التنزاني مع إثيوبيا نجد بنك الإثيوبي، والترجي التونسي مع ديكيداها الصومالي، وبيراميدز مع الجيش الرواندي، والرجاء المغربي مع سامارتكس الغاني، ومولودية الجزائر مع الاتحاد المنستيري التونسي.

الكبار في نزهة

ونجح الأهلي حامل اللقب في حسم مباراة جورماهيا بكينيا ذهابا بثلاثية نظيفة، وسيكون في نزهة في مباراة الإياب بالقاهرة، والتي ستشهد أيضا احتفل الفريق الأحمر بدرع الدوري المصري.

الترجي الرياضي وصيف النسخة الأخيرة لدوري الأبطال سيكون أيضًا في نزهة بعد أن حقق الفوز على مضيفه ديكيداها في مباراة الذهاب 4-1.

واستعاد الترجي الكثير من قوته بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يهدف الفريق للعودة للتتويج بالألقاب القارية.

وسيكون فريقا مازيمبي وصن داونز في مهمة سهلة أيضًا بعد أن فاز بطل جنوب أفريقيا علي مضيفه امبابان سوالوز في مباراة الذهاب برباعية خارج أرضه، ونجح مازيمبي في تحقيق الفوز بهدفين خارج ملعبه علي ريد أروزس.

فيما يحتاج فريق بيراميدز إلى الفوز أو التعادل السلبي حينما يواجه الجيش الرواندي، من أجل التأهل لدور المجموعات بعد أن تعادل في مواجهة الذهاب التي أقيمت برواندا 1-1.

مواجهات قوية للعرب

وتشهد جولة إياب دور الـ32 "ديربيات" عربية تتسم بالإثارة والقوة أولها حين يستضيف اتحاد الجزائر جاره المنستيري بعد أن فاز الأخير في الذهاب بهدف نظيف، وبالتالي فإن النتيجة معلقة وكل فريق لديه نفس الحظوظ.

كما ستشهد الجولة ديربي آخر حيث يستضيف الجيش الملكي نظيره المريخ السوداني بعد أن تعادلا في مباراة الذهاب 2-2، وبالتالي فإن الفريق المغربي يحتاج للفوز أو التعادل السلبي أو 1-1 ليضمن حجز مقعد في دور المجموعات بينما يسعى المريخ للدفاع عن حلم التواجد في دور المجموعات.

وسيكون الرجاء المغربي والهلال السوداني بحاجه للفوز أو التعادل السلبي أو الإيجابي 1-1 للتأهل لدور المجموعات بعد أن تعادلا في مباراة الذهاب التي أقيمت خارج ملعبيهما 2-2 مع سمارتكس وسان بيدرو على الترتيب.