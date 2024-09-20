الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

يتطلع الكثير من المستهلكين لمعرفة سعر كيلو السكر بالمحال التجارية والأسواق، نظرًا لكون السكر من المواد الأساسية التي تخضع لتقلبات واضحة في الأسواق.

أسعار السكر اليوم الجمعة 

استقر سعر كيلو السكر المعبأ، اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 عند 35.50 جنيه.

سعر السكر التموينى 

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيها.

 وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة الإدارة العامة، للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارًا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية، بواقع 2 كجم على كل بطاقة تموينية.

 

جاء ذلك من خلال قرار وزاري تم توزيعه على المديريات التموينية للبدالين والبقالين التموينيين وفروع شركات الجملة.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

وقف صرف السكر الحر الإضافي للمواطنين على البطاقات التموينية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورًا دوريًا لمديرياتها في المحافظات، بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بداية من سبتمبر 2024.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار السكر اليوم اسعار السكر سعر السكر التمويني السكر

الأكثر قراءة

دعاء الجمعة لتحصين النفس ضد السحر والمس والحسد

إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها

زيادة كبيرة في سعر دواء شهير لعلاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

أخبار مصر اليوم.. مفاجآت مثيرة في اتهام سيدة لـ صلاح التيجاني بالتحرش.. بيان عاجل من النقل.. مجموعة أمريكية تطالب بإنهاء الدعم لجيش الاحتلال.. ومواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20-9-2024 في محافظة الفيوم

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقنوات الناقلة

مصابون في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب غزة

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

مريض يعزف مقطوعة موسيقية خلال خضوعه لجراحة فى المخ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

إيقاف تشغيل بعض القطارات بدءا من اليوم، تعرف عليها

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة مساء اليوم

بسعر 29 ألف جنيه للمتر، طرح أراضي طبي وخدمي في الشيخ زايد

المزيد

انفوجراف

الملعونون بنصوص القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة لتحصين النفس ضد السحر والمس والحسد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية