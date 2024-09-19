إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى ملوى جنوب المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة ملوي جنوب المحافظة.

انقلاب ربع نقل فى ملوي

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة "إصابات متوسطة".

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وجاري تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

