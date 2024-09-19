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ظهرت الآن، لينك الحصول على نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق والشهادات الفنية

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2024، فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد (المرحلة الثالثة والشهادات الفنية) عام 2024.

 المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة:-

وبدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة (طلاب الدور الأول - طلاب الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10 /9/ 2024 ولمدة تسعة أيام انتهت أمس الأربعاء الموافق 18 /9/ 2024.

• وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المُحددة وفق القواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

قد تم العمل في هذه المرحلة وفقًا لما يلي:-

• التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

• بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (640997) طالبًا في جميع مراحل الثانوية العامة الثلاث في غضون فترة تقارب شهر.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب هذه المرحلة.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

ويمكن الحصول على نتيجة المرحلة الثالثة والشهادات الفنية من خلال الرابط التالي 

الشهادات الفنية:-


بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بالمرحلة الخاصة بهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3/ 9/ 2024 ولمدة 16 يومًا انتهت أمس الأربعاء الموافق 18 /9/ 2024، وقد بلغ عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم من خلال هذه المرحلة (284224) طالبًا وطالبة.

☆ مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية:

أولًا: التحويل بين الكليات الجامعية

• سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: أمام هؤلاء الطلاب لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 20 /9/ 2024 حتى يوم الأحد الموافق 22 /9/ 2024، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة الآتي:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

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