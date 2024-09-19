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تصل إلى 3 آلاف جنيه، أسعار الشنط المدرسية في الأسواق (صور)

الشنط المدرسية
الشنط المدرسية

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تزداد الاستعدادات لدى الأسر المصرية، حيث يتوافد أولياء الأمور بكثافة على الأسواق لشراء مستلزمات أبنائهم، ومن بينها شنط المدارس، ولكن مع ارتفاع الأسعار  بشكل ملحوظ، تزداد الأعباء المالية على الأسر، خاصة ذوي الدخل المحدود.

تتراوح أسعار الشنط المدرسية في الأسواق المصرية بين الأدنى والأعلى بشكل كبير، حيث يمكن العثور على شنط بسيطة بأسعار معقولة تتناسب مع الميزانية المحدودة، بينما توجد شنط أخرى ذات علامات تجارية معروفة ومميزات إضافية بأسعار مرتفعة قد لا تكون في متناول الجميع.

شنط تحمل لانش بوكس 

فمن الممكن العثور على شنط بسيطة مصممة للأطفال الصغار، تحمل لانش بوكس فقط، بأسعار تبدأ من 50 جنيهًا مصريًّا، بينما توجد شنط أخرى ذات علامات تجارية معروفة ومميزات إضافية، مثل الشنط التي تحمل شعار فرقة BTS الشهيرة، بأسعار تبدأ من 129 جنيهًا. ولا تتوقف الأسعار عند هذا الحد، فهناك شنط أكبر حجمًا وأكثر فخامة، مثل الشنط ذات العجلات (التروللي)، والتي تجاوز سعرها 3000 جنيه مصري.

أشكال عصرية تجذب الأطفال

وشهد هذا العام انتشارًا واسعًا لأشكال جديدة من الشنط المدرسية، حيث أصبحت الشخصيات الكرتونية الشهيرة مثل سبايدرمان وباتمان والقطط الشهيرة "هيلو كيتي" تزين أغلفة العديد من الشنط، مما يزيد من إقبال الأطفال عليها.

كما لاقت الشنط التي تحمل شعار فرقة BTS إقبالًا كبيرًا من المراهقين.

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