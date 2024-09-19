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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة جورماهيا الكيني

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي، فيتو

الأهلي، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل.  

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة جورماهيا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق 

الهجوم: رضا سليم وبيرسي تاو ووسام أبو علي 

كما أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة الي السعودية يوم 25 سبتمبر الجاري لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم ٢٧ من الشهر ذاته. 

 

وينتظم المغربي أشرف داري لاعب الأهلي في مران فريقه كاملا بعد تعافيه من الإصابة في أربطة الكاحل. 

وشارك اللاعب في جزء من مران الفريق امس بشكل تدريجي في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. 

واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول الثلاثاء. 

 

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وايضا ام بي سي مصر.  

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025. 

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة. 

الأهلي ينهي إجراءات رحلة السعودية استعدادا لمواجهة السوبر الإفريقي

أشرف داري يشارك في مران الأهلي كاملا

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