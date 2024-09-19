اليوم، الأهلي يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تجديد الشراكة مع الـ«يونيسيف»

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشرة صباح اليوم الخميس بمقر الجزيرة؛ للإعلان عن تجديد الشراكة مع منظمة ‏الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لمدة أربع سنوات أخرى، مما يعزز التزامهما المشترك بتعزيز حقوق الأطفال في جميع أنحاء ‏مصر.‏

تأتي هذه الشراكة تفعيلا لدور النادي في المشاركة المجتمعية في البيئة المحيطة وانطلاقا من نجاح التعاون السابق بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشراكة المتجددة على تعزيز الرؤية والأهداف ‏المشتركة، ومن المنتظر أن يكون هناك دور كبير للاعبي ولاعبات فرق النادي المختلفة في هذه الجهود.‏

كما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.