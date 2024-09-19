موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة
وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وايضا ام بي سي مصر.
وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.
وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.
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