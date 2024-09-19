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رياضة

أشرف عبدالعزيز يكشف تفاصيل قضية التؤام حسام وإبراهيم حسن مع المصري

حسام وإبراهيم حسن،
حسام وإبراهيم حسن، فيتو

أكد المستشار أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض، أنه يتحدث فقط عن الأمور القانونية وأي قضايا تخص حسام وإبراهيم حسن، وهو منوط بالحديث عنها في وسائل الإعلام فقط.

وقال عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "صدر قرار بأحقية حسام وإبراهيم والجهاز المعاون في الحصول على مبالغ مالية، وصدر قرار بالتأييد من الاستئناف، وحسام وإبراهيم لم يتحدثا مطلقا عن تلك القضية".

وأضاف: "هناك خطاب صدر من وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إلى النادي المصري البورسعيدي، بضرورة تسديد مستحقات التوأم وباقي الجهازين الفني والاداري، وإلا سوف تكون هناك عقوبات بحسب اللوائح، ولم يحدث تواصل بين الطرفين".

وواصل: "لابد أن يقوم النادي المصري بسداد مستحقات حسام وإبراهيم حسن، ويترتب على عدم السداد إيقاف القيد، لأن المصري أنهى جميع اجراءات التقاضي محليا".

وأكمل: "تم التقدم بتلك الشكوى، بعدما ظللنا لمدة شهر كامل نتفاوض مع المصري، وحاليا لا يوجد مانع من التفاوض مجددًا".

وتطرق للحديث عن قصة أحمد فتوح، وقال: "لابد أن يذهب أولا لتقديم واجب العزاء إلى أسرة المتوفي، ويشرفني أن أكون موجودًا معهم".

وزاد: "منشور أحمد فتوح هو من قام بكتابته وهو ما يشعر به داخليا وتحدث من قلبه، لتعزية أسرة محمد الشوبكي، لا أريد حاليا الحديث عن القضية لأنها منظورة امام المحكمة حاليا".

وأضاف: "أحمد فتوح متأثر جدًا، وما نشره يخرج من قلبه، وسنحاول التواصل مع عائلة المتوفي، وإرضاء العائلة".

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حسام حسن إبراهيم حسن احمد فتوح أشرف عبد العزيز المصري البورسعيدي

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