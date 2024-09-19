ضربه على رأسه بشومة، إصابة موظف إثر مشادة كلامية مع عامل في سوهاج

أصيب موظف بجرح قطعي بالرأس بدائرة مركز المنشاة، إثر مشادة كلامية مع عامل، تطورت إلى مشاجرة، قام الثاني على إثرها بضربه بعصا شوم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وأبلغت الجهات الأمنية بالواقعة لتتولى التحقيق.

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد احمد صابر رئيس مباحث مركز المنشاة بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة بوصول المدعو محمد ر ع - سن 46 موظف مصابًا " جرح رضي بفروة الرأس ومقيم مركز المنشاة.

التحقيقات تكشف سبب الإصابة الضرب بعصا شوم

وبالانتقال والتحرى أفاد باتهام المدعو ناصر ا ط ا- سن 19 عامل - ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.

المتهم يعترف بارتكابة الواقعة

تم ضبط المتهم وبحوزته " عصا شوم " وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، تحرر المحضر اللازم وإحالته للنيابة التحقيقات .

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