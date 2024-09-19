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محافظات

عقب تدشينها رسميا، محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة "بداية جديدة "

الدكتور خالد عبدالحليم
الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا

تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، تنفيذ أولى فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، في يومها الأول بنطاق المحافظة، وذلك عقب  تدشين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لها من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

توقيع الكشف المجانى

حيث نفذت مديرية الاوقاف عددا من الأنشطة والفعاليات بقرية الصياد التابعة للوحدة القروية بالرحمانية بمركز نجع حمادى،  كما نظمت مديرية الصحة قافلة طبية بالقرية وتم توقيع الكشف المجانى على 409 حالة بمختلف التخصصات الطبية، فيما نظمت مديرية التموين قافلة بيع مواد غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، فضلا عن فحص  80 بطاقة تموينية متوقفة، ونظمت مديرية الطب البيطرى قافلة بيطرية توعوية وعلاجية مجانية.

ندوات توعوية وتثقيفية

فيما نظمت مديرية القوى العاملة  وفرع المجلس القومي للمرأة سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية عن المشروعات الصغيرة وفرص العمل والخدمات التى يقدمها مكتب العمل، كما قام جهاز  تنمية المشروعات الوطنية التابع للقوات المسلحة بتجهيز قافلة بيع مواد غذائية ومجمدات بأسعار مخفضة.

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