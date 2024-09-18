الخميس 19 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

آيتن عامر تحتفل بالعرض الخاص لفيلم "عنب" في الإمارات (صور)

ابطال فيلم عنب. فيتو
ابطال فيلم عنب. فيتو

احتفلت النجمة آيتن عامر بانطلاق فيلمها الجديد "عنب" في دور عرض سينمات الدول العربية.

 حيث سافرت آيتن عامر لحضور العرض الخاص المقام حاليًا بدولة الإمارات، وذلك بحضور باقى فريق عمل الفيلم، وحرص الجمهور الاماراتي على التقاط الصور مع أيتن عامر.

وحضر عدد كبير من جمهور العرض الخاص الإماراتي. 

وتجسد أيتن عامر خلال فيلم "عنب" شخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

تدور أحداث فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبيه لإتمام زواج أبطال الفيلم حيث تدور أحداثه في اكتشاف ما حدث في تلك الليلة مما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، والفيلم ينتمى لنوعية الساسبنس الكوميدي.

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

يذكر أن القائمون على مسلسل "الحلانجي" قاموا بترشيح النجمة أيتن عامر لتلعب دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب، تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان لعام 2025.

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آيتن عامر النجمة ايتن عامر محمود حمدان محمود الليثي مسلسل الحلانجي فيلم عنب

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