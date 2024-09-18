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توقف قلبها وعادت للحياة، ملوي التخصصي تنفذ طفلة من الموت (تفاصيل)

توقف قلبها وعادت
توقف قلبها وعادت للحياة، ملوي التخصصي تنفذ طفلة من الموت

أعلنت مستشفة ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، عن استقبال طفلة 13 عاما في حالة توقف بعضلة القلب وفشل بالتنفس  نتيجة تعرضها للدغة ثعبان.

توقف قلبها وعادت للحياة، ملوي التخصصي تنفذ طفلة من الموت 

واضافت المستشفى، خلال بيان له عبر حسابها الشخصي فيس بوك على منصات التواصل الاجتماعي، ان قسم الطوارئ تعمل مع الحالة علي الفور وتم عمل انعاش قلبى رئوى وتوصيل الطفلة على جهاز التنفس الصناعى واعطاء الامصال اللازمة لتلك الحالات.

مدير مستشفى ملوي التخصصي 

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد عمر، مدير مستشفى ملوي التخصصي بالمنيا، إنه تم نقل الطفلة للعناية المركزة واستمرار إعطاءها المصل لمده 72 ساعة  حتى حدث تحسن بدرجة الوعى واستعادت حالتها الطبيعيه والتعافى الكامل.

ملوي التخصصي 

فيما مدير ملوي التخصصي، عن خالص  الشكر والتقدير لاطباء وتمريض الطوارىء والعناية المركزة والصيادلة، لتعاملهم باحترافية شديدة مع الحالة حتى استكملت علاجها وخروجها من العناية المركزة.

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