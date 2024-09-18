دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين كلوب بروج ودورتموند في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة كلوب بروج البلجيكي أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب جان برايدال، من الجولة الأولى من الدوري بالمجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل دورتموند أمام كلوب بروج

وضم تشكيل بوروسيا دورتموند الألماني بقيادة مديره الفني نوري شاهين، كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني، نيكلاس زوله، نيكو شلوتربيك، جوليان رايرسون.

خط الوسط: دونيل مالين، مارسيل سابيتزر، باسكال جروس، إيمري تشان.

خط الهجوم: كريم أديمي، جوليان براندت.

دورتموند، فيتو

تشكيل كلوب بروج ضد دورتموند

حراسة المرمى: مينيوليه.

خط الدفاع: خواكين سيس، براندون ميشيل، جويل أوردونيز، ماكسيم دي كويبر.

خط الوسط: هوجو فيتلسين، رافائيل أونيديكا، أندرياس أولسن، سكوف، هانز فاناكين.

خط الهجوم: جوستاف نيلسون.

ويتفوق فريق بوروسيا دورتموند علي نظيره كلوب بروج في تاريخ المواجهات، حيث التقيا 9 مرات في مختلف المسابقات الأوروبية، فقد فاز الفريق الألماني في 5 مباريات بينما انتصر الفريق البلجيكي في ثلاث لقاءات، وحسم التعادل مواجهة واحدة بينهم فقط، بخلاف مباراة الليلة.