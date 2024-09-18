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رياضة

رسميا، آيندهوفن الهولندي يتعاقد مع الكرواتي بيريسيتش

إيفان بيريسيتش، فيتو
إيفان بيريسيتش، فيتو

أعلن نادي آيندهوفن الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده مع الجناح الكرواتي الدولي المخضرم إيفان بيريسيتش لمدة عام واحد، في صفقة انتقال حر.

وانضم بيريسيتش (35 عاما)، لمتصدر ترتيب الدوري الهولندي حاليا بعقد يستمر حتى يونيو 2025.

تأتي هذه الخطوة بعد أن رحل بيريسيتش عن فريقه السابق توتنهام هوتسبير في يناير الماضي، للانضمام إلى نادي مسقط رأسه هايدوك سبليت، لكنه أصبح لاعبا حرا في نهاية أغسطس الماضي بعد انتهاء عقده مع النادي الكرواتي.

مسيرة بيريسيتش قبل الانتقال إلى آيندهوفن

وفاز بيريسيتش بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، كما توج أيضا بلقب دوري أبطال أوروبا مع النادي البافاري.

كما دافع بيريسيتش عن ألوان إنتر ميلان، وحصل على لقب الدوري الإيطالي معه عام 2021.

وشارك بيريسيتش في 136 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا، وتمكن من هز الشباك خلال الخسارة أمام فرنسا (4-2) في نهائي كأس العالم 2018 بروسيا.

وصرح بيريسيتش للموقع الإلكتروني الرسمي لآيندهوفن "منذ أن أصبحت لاعبا حرا، كنت أنتظر خيارا مثل هذا. ناد وبيئة أشعر فيها بالراحة وأستطيع الفوز معه بالألقاب".

وأضاف بيريسيتش في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "طلبت النصيحة من دينزل دومفريز، زميلي السابق في إنتر ميلان، وقد أقنعني بأن آيندهوفن هو الخطوة الصحيحة. لا أطيق الانتظار للبدء، وبذل قصارى جهدي والفوز بالبطولات مع الفريق".

 

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