كريم فهمي يكشف عن أحدث أعماله الفنية

كشف الفنان كريم فهمي عن أحدث أعماله الفنية القادمة بعنوان “دماغ الماظ”.

وذلك من خلال نشر صورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” توضح تفاصيل المشروع الجديد، فيظهر الممثل وهو يحمل “سكريبت" جديد لعمل بعنوان "دماغ الماظ" من تأليف كريم فهمي.

كريم فهمي فى مسلسل 220 يوم

ويشارك كريم فهمي في مسلسل 220 يوم، والذي يتم تصويره فى الفترة الحالية، بصحبة مجموعة من النجوم والنجمات في مقدمتهم الفنانة صبا مبارك، وعلي الطيب وحنان سليمان وعايدة رياض وميرا دياب ولينا صوفيا وهو عمل مكون من ١٥ حلقة ومن تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمير بهجت ونادين نادر، والمسلسل من إخراج كريم العدل.