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رياضة

بيراميدز يتغلب علي غزل المحلة بثنائية فى دوري الجمهورية للشباب 2005

بيراميدز يتغلب علي
بيراميدز يتغلب علي غزل المحلة بثنائية ببطولة دوري الجمهورية

دوري الجمهورية للشباب، خسر نادي غزل المحلة أمام بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولي من مسابقة دوري الجمهورية للشباب لكرة القدم مواليد 2005 موسم 2024-2025.

 

ويشارك في دوري الجمهورية لأندية القسم الأول، فرق الأهلي وإنبي والزمالك وبيراميدز ومودرن سبورت والنجوم وبتروجت والجونة والاتحاد السكندري وفاركو وحرس الحدود وزد وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وسموحة وغزل المحلة والإسماعيلي والمقاولون وبروكسي.

نظام بطولات دوري الجمهورية مواليد 2005- 2007

يتم تنظيم بطولتي الجمهورية للشباب مواليد 2005- 2007 من مرحلتين كالآتي:-
 

المرحلة الأولى:
تنظیم دوري من دور واحد لعدد ۲۰ فريقا بإجمالي عدد (۱۹) جولة
 

المرحلة الثانية:
الأندية أصحاب المراكز العشر الأوائل يتم تنظيم دوري من دور واحد باجمالي عدد (۹) جولات لتحديد بطل المسابقة وتحديد الترتيب من الأول إلى العاشر الأندية أصحاب المراكز من الحادى عشر إلى العشرين يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي عدد (۹) جولات لتحديد ترتيب الفرق من المركز الحادي عشر إلى المركز العشرين وتحديد الفرق الهابطة الى دورى المحترفين المواليد ۲۰۰۵-۲۰۰۷الموسم القادم.

وتنتقل الفرق إلى المرحلة الثانية بنفس رصيد النقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى
وبنفس حالات الإنذار والطرد.
 

نظام بطولات  الجمهورية ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰


ويتم تنظيم بطولات الناشئين والشباب المواليد ۲۰۱۰۰۲۰۰۹۰۲۰۰۸ دوري من دورين لكل مرحلة سنية. في حالة انتهاء المباريات بالتعادل يتم الاحتكام الى ركلات الجزاء الترجيحية والفريق الفائز يحصل على نقطة إضافية.


الترتيب العام للفرق في دوري الجمهورية

يتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق، بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط.


تحديد بطل المسابقة والترتيب ومراكز الصعود والهبوط

بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًا على النحو التالي:-
النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما لتحديد  الفريق الفائز.


في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق. الآتي:- بين الفرق المتساوية، مبارياتهم معا معا وكان الدوري بـ يتم عمل. جدول فيما بينهم  لتحديد الترتيب.

النادي الحاصل على أكبر عدد من الفريقين أو أكثر في النقاط في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر في النقاط يُطبق نظام فارق الأهداف في جدول ترتيب النقاط.

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