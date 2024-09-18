الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

دعوى قضائية من الأطباء لوقف تدريس التغذية العلاجية بجامعة حلوان

د.أسامة عبد الحي
د.أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

محاولات مستمرة من النقابة العامة للأطباء تقوم بها من أجل وقف ما يسمى بتدريس التغذية العلاجية بكلية التغذية بجامعة حلوان.

نقابة الأطباء تصف تدريس التغذية العلاجية بالكارثة 

 

وآخر الخطوات التى اتخذتها النقابة العامة للأطباء لوقف ما وصفته بالكارثة بتدريس التغذية العلاجية ووهم أولياء الأمور وخداعهم بأن يصبح خريجي هذه الكلية اخصائيين تغذية أو يمارسون مهنة الطب أقامت النقابة العامة للأطباء، دعوى قضائية  أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 97281، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار أمين المجلس الأعلى للجامعات، ببدء الدراسة بكلية علوم التغذية بجامعة حلوان المؤرخ بتاريخ 27 أغسطس 2024، بشعبتي التغذية العلاجية باللغتين الإنجليزية والعربية عن العام الدراسي 2024/2025.

 

تحذير الأطباء من كلية علوم التغذية 

 

وتحذر النقابة العامة للأطباء، طلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور، من التقدم بهاتين الشعبتين التغذية العلاجية 

 

وطالبت النقابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة حلوان، بتغيير وتعديل مسمى شعبتي علاجية لأي مسمى آخر لا يتعارض مع مهنة الطب.

 

وكانت قد  خاطبت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور  أسامة عبد الحي، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الإعلان عن افتتاح كلية جديدة بجامعة حلوان تحت مسمي كلية علوم التغذية تضم 4 شعب، من بينهم شعبتان باسم "التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية"، والتغذية العلاجية باللغة العربية".

 

مسمى علاجية بحكم الدستور وقانون ممارسة مهنة الطب يخص المهن الطبية فقط

 

وطالبت النقابة العامة للأطباء في خطابها، بالتنبيه بإلغاء كلمة «علاجية» من الشعبتين، مؤكدة أن مسمى علاجية بحكم الدستور وقانون ممارسة مهنة الطب يخص المهن الطبية فقط، موضحة أن هؤلاء لن يتم قيدهم في المهن الطبية ولن يشملهم قانون 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 137 والخاص بالمهن الطبية.

وشددت النقابة على سرعة اتخاذ اللازم لإلغاء كلمة "علاجية" من مسمى الشعبتين، حرصا على مصلحة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وعدم التسبب في إحداث ارتباك وخلط للأمور أمام أولياء الأمور.

 

بدوره قال  نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن علم التغذية العلاجية هو أحد تخصصات كلية الطب والتغذية العلاجية تشمل التغذية عن طريق الوريد أو عن طريق الفم، والطبيب يمكنه أن يتخصص في التغذية العلاجية كجزء من تخصصه الطبي الأساسي بعد استكمال فترة التدريب الطبي المقررة.

وأشار د. أسامة عبد الحي، إلى أن المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 115 لسنة 1954، أكدت أنه لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض، أو إجراء عمليه جراحية، أو مباشرة ولادة، أو وصف أدويه أو علاج مريض، إلا وكان اسمه مقيدا في سجل الأطباء بوزارة الصحة  وبجدول نقابة الأطباء البشريين.

 

وشدد نقيب الأطباء على خطورة ذكر كلمة «علاجية» لشعبة في أحد الكليات غير الطبية، لأنه قد يستخدم كأداة لتضليل المرضى، والبعض قد يستخدم هذا المسمى بعد ذلك للترويج لأنفسهم على أنهم أطباء متخصصون.

 

واعتبر أن ما يحدث يعد فوضى في التعليم، وتضليل للمرضى، وأولياء الأمور أيضا، موضحا أن التغذية العلاجية في العالم كله تُدرس في كليات الطب، وتدرس كمادة منفصلة بكليات الطب في الخليج.

 

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التعليم العالي والبحث العلمي التغذية العلاجية الثانوية العامة العام الدراسى 2024 2025 المجلس الأعلى للجامعات النقابة العامة للأطباء وزير الصحة والسكان وزارة الصحة

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