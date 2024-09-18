دي بول يكشف موقف ميسي من المشاركة في كأس العالم 2026

كشف رودريجو دي بول، لاعب فريق أتلتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين، عن موقف زميله ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، من خوض كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موقف ميسي من المشاركة في مونديال 2026

وقال دي بول، في تصريحات أبرزتها شبكة "cnnespanol": "ميسي عاد للتو وسجل هدفين، إنه يبلغ من العمر 37 عامًا، ولم يلعب منذ كوبا أمريكا بسبب مشكلة في الكاحل يعود ويظل مختلفًا تمامًا عن البقية".

وأضاف نجم أتلتيكو مدريد: "لذلك آمل أن نستمتع به لسنوات عديدة أخرى، وبالنسبة لي سيكون هذا الأمر من دواعي سروري".

وتابع: "هل سيشارك ميسي في كأس العالم 2026؟ دعونا نأمل ذلك. الحقيقة هي أنني لا أعتقد أن حتى هو يعرف موقفه حتى الآن".

واختتم دي بول: "أعتقد أن الأمر سيعتمد على حالته البدنية، لكن من الواضح بالنسبة لنا أننا نأمل ذلك، لأنه كما قلت مهم للغاية ليس فقط في الملعب، ولكن خارجه أيضًا".