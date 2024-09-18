وزير التعليم: 90٪؜ من المدارس الثانوية مجهزة بشكل كامل بالسبورات الذكية والإنترنت

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، إن حلول الكثافات الطلابية في المدارس مختلفة بين كل إدارة والأخرى، وخلال العام الدراسي الجديد سيكون ٩٠٪؜ من المدارس بها ٥٠ طالبا فقط في الفصل الواحد.

وزير التعليم: ٩٠٪؜ من المدارس الثانوية مجهزة بشكل كامل من السبورات الذكية والإنترنت

أضاف أن هناك مدارس كانت وصلت الكثافة بها إلى ٢٠٠ طالب في الفصل الواحد، مثل الخصوص والخانكة والمرج وعين شمس، وهذا لا يمكن استمراره، لذلك قررنا وضع حلول جذرية للكثافات من خلال مديري المدارس والإدارات وكل خطة تخص أي إدارة تم اعتمادها من الوزارة بعد مراجعتها.

أوضح أن ٩٠٪؜ من المدارس مجهزة بشكل كامل من السبورات الذكية والإنترنت والواي فاي، ونسبة كبيرة من المدارس الخاصة والدولية ليست بها تلك الخدمات، وبالتالي تتميز المدارس الحكومية عن نظيرتها الخاصة في مسألة الجاهزية.

وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اي معلم لا يستطيع تحت أي ظرف أن يدرس لـ ١٥٠ طالبا في فصل مساحته من ٤٥ لـ ٥٠ مترا مربعا.

وزير التعليم: هدفنا نحل بالواقع وبالإمكانيات المتاحة ومش هنسيب ولادنا بالشكل ده



وأشار وزير التعليم، إلي أنه كان حتميًا علاج هذا الوضع من خلال مواجهة تحدي الكثافات الطلابية بوضع عدد من الآليات المختلفة التي تستهدف خفض هذه الكثافات، وذلك وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية قائلا:هدفنا نحل بالواقع وبالإمكانيات المتاحة ومش هنسيب ولادنا بالشكل ده.

وأضاف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تمت زيارة ١٥ محافظة، وعقد اجتماعات مع ٦ آلاف مدير مدرسة، و٢٥٠ مدير إدارة تعليمية.

وزير التعليم: عملنا اجتماعات ل ٦ آلاف مدير مدرسة

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه تم طرح العديد من الحلول الواقعية التى تتناسب مع كل إدارة تعليمية وفقًا بظروفها وإمكانياتها.

وأوضح أنه بلغت كثافات الطلاب في معظم مدارس إدارات الجيزة ١٥٠ و١٦٠ طالبا في الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب في الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين ٨٠ و٩٠ طالبا، وذلك في التعليم الحكومي.

العام الدراسي الجديد

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد



ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.