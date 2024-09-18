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رياضة

لاعب ليفربول ينتقل إلى فريق بدوري الدرجة الرابعة الفرنسي

بوردو الفرنسي، فيتو
بوردو الفرنسي، فيتو

أعلن نادي بوردو، الذي هبط في أعقاب أزمة ديون تاريخية إلى دوري الدرجة الرابعة الفرنسي، بشكل رسمي عن ضم لاعب منتخب إنجلترا وليفربول السابق أندي كارول في صفقة مفاجئة.

أزمة نادي بوردو ونجومه الأساطير 

وعاش نادي بوردو، الفريق الذي توج بلقب الدوري الفرنسي الممتاز 6 مرات، وبلغ في 1995 نهائي كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحت قيادة أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، على وقع الأزمات الإدارية والمالية قبل أن يعلن في يوليو الماضي قبوله الهبوط للدرجة الثانية نتيجة إعلان إفلاسه رسميا وعجزه عن سداد ديونه فضلا عن فشل كل محاولات بيعه لشركات تجارية دولية.

وفي شهر أغسطس، تفاقمت أزمة بوردو ليتقرر هبوطه إلى دوري الدرجة الرابعة (ناسيونال 2) في قرار مفاجئ جدا، قبل أن يبدأ عملية الإنقاذ وذلك بضم لاعبين جددا كان آخرهم الدولي الإنجليزي أندي كارول اليوم الأربعاء.

كارول ينضم إلى بوردو 

ورحب نادي بوردو بلاعبه الجديد أندي كارول (35 عاما) والذي التحق بعديد اللاعبين الآخرين الذين هبوا للمساهمة في إنقاذ النادي على طريق عودته لدوري الدرجة الأولى في فرنسا.

ولعب أندي كارول مع منتخب إنجلترا في نهائيات كأس أمم أوروبا 2012، وسجل أحد أهداف فوز منتخب بلاده على السويد (3 ـ 2) لحساب الدور الأول، كما عرف أوج مسيرته مع أندية نيوكاستل ووست هام وليفربول.

وخاض كارول 58 مباراة مع ليفربول وتوج معه بلقب كأس الرابطة الإنجليزية في 2012.

ولعب كارول مع نيوكاستل ما يقارب 130 مباراة سجل فيها قرابة 40 هدفا فيما حمل أيضا قميص وست هام وسجل 30 هدفا في 118 مباراة.

يشار إلى أن نادي بوردو هو الفريق الأول للنجم الفرنسي وأسطورة ريال مدريد زين الدين زيدان، كما أنجب نجوما آخرين من بينهم المدافع الدولي بيكسنت ليزارازو وكريستوف دوغاري ويوهان جوركوف ومروان الشماخ.

 

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