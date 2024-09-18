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رياضة

أحمد سليمان وثنائي المجلس يحضرون تدريبات الزمالك

أحمد سليمان
أحمد سليمان

حرص أحمد سليمان وحسين السيد ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في  تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين قبل لقاء الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العاصمة الكينية نيروبي العاصمة الكينية الأول لكرة القدم رامي نصوحي

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