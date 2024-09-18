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قطع المرافق وإخلاء عقار مجاور للمنزل المنهار بمنطقة الورديان بالإسكندرية

قطع المرافق وإخلاء
قطع المرافق وإخلاء عقار مجاور للمنزل المنهار

أخلت الأجهزة التنفيذية والمعنية بحى غرب بالإسكندرية أحد العقارات المجاور للعقار المنكوب بالمنطقة، والذي تسبب فى مصرع ثلاثة أشقاء وإصابة سيدة.

وقامت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية برفع الأنقاض وتسيير الطريق.

 

وحرصت الأجهزة التنفيذية بحى غرب على إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار، وإزالة الأجزاء الخطرة حفاظا علي أرواح المواطنين، وقاطنى العقار وقطع المرافق والخدمات عن العقار المجاور. 

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت إخطارًا بانهيار عقار قديم مكون من ارضي وطابق علوي بمنطقة الورديان غربي المحافظة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن المنزل بناء قديم مكون من طابق واحد وارضي وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة شخص واحد.

 

وتم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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الاسكندرية عقار حي غرب

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