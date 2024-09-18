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جهاز حماية المستهلك يحرر 10 محاضر خلال حملة على المحلات بسوهاج

المحلات بسوهاج
المحلات بسوهاج

 بناء على تعليمات إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك  شن جهاز حماية المستهلك بسوهاج برئاسة اللواء أشرف نصحى حملة مكبرة على محلات ساقلتة فى اطار خطة عمل فرع الجهاز لضبط اسواق تداول السلع والخدمات بالمحافظة.

واستهدفت الحملة المرور علي عدد من المحلات التجارية مختلفة الأنشطة، وذلك للاطمئنان علي التزامها بضوابط وأحكام قانون حماية المستهلك منعا للتلاعب بالأسعار بما يضر بمصلحة المستهلكين

وأسفرت الحملة عن وجود عدد من المخالفات المخلة بالالتزام بالاعلان عن اسعار السلع المعروضة للبيع حيث تم تحرير: عدد 10 محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار ضد محلات تعمل في تجارة السلع الغذائية والاجهزة الكهربائية وقطع الغيار.

جدير بالذكر أن الحملة تمت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالرقابة علي الاسواق للاطمئنان علي صون وحماية حقوق المستهلكين

رئيس جهاز حماية المستهلك في جولة بأسواق الجيزة.. السجيني: المواطن شريك أساسي في ضبط الأسعار.. ولن نسمح بتلاعب التجار

  شن جهاز حماية المستهلك بسوهاج برئاسة اللواء اشرف نصحى حملة مكبرة على محلات ساقلتة فى إطار خطة عمل فرع الجهاز لضبط اسواق تداول السلع والخدمات بالمحافظة

الحملة تستهدف المحلات التجارية متنوعة الأنشطة 

واستهدفت الحملة المرور علي عدد من المحلات التجارية مختلفة الانشطة وذلك للاطمئنان علي التزامها بضوابط واحكام قانون حماية المستهلك منعا للتلاعب بالاسعار بما يضر بمصلحة المستهلكين

الحملة تسفر عن تحرير 10 محاضر لأنشطة متنوعة 

واسفرت الحملة عن وجود عدد من المخالفات المخلة بالالتزام بالإعلان عن اسعار السلع المعروضة للبيع حيث تم تحرير: 10 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار ضد محلات تعمل في تجارة السلع الغذائية والاجهزة الكهربائية وقطع الغيار

جدير بالذكر أن الحملة تمت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالرقابة علي الأسواق للاطمئنان علي صون وحماية حقوق المستهلكين

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حماية المستهلك حملة مكبرة على المحلات التجارية اللواء اشرف نصحى تحرير عدد من المحاضر

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