تحرير 6 محاضر في حملة على المخابز ومستودعات البوتاجاز بمركز نقادة

قاد حسين الزمقان رئيس مركز نقادة، جنوب محافظة قنا، وبرفقته محمد كامل، مفتش إدارة تموين نقادة حملة مفاجئة للمرور علي المخابز ومستودعات أسطوانات البوتاجاز، وذلك بعد قرار زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز.

جاء ذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من التزام أصحاب المخابز ومستودعات البوتاجاز بالقرارات الأخيرة الخاصة بزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز، وبمنظومة الخبز.

وخلال جولته حرص الزمقان على مراجعة أوزان الخبز للتأكد من مطابقة الأوزان المقررة من قبل وزارة التموين وكذلك ضبط الاسعار.

واسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، وتحرير ٣ محاضر عدم إعلان اسعار أسطوانة البوتاجاز.



كما تم التنبيه على أصحاب المخابز بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية للادوات المستخدمة في عمليات الإنتاج.



ووجه رئيس مركز نقادة بالتنبيه علي أصحاب المخابز ومستودعات اسطوانات البوتاجاز بضرورة الالتزام بالأسعار وعدم استغلال المواطنين، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد شن حملات تموينية مكثفة علي جميع المخابز ومستودعات البوتاجاز بدائره المركز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بناءًعلى تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.