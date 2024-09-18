الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 6 محاضر في حملة على المخابز ومستودعات البوتاجاز بمركز نقادة

مخبز،فيتو
مخبز،فيتو

قاد حسين الزمقان رئيس مركز نقادة، جنوب محافظة قنا، وبرفقته محمد كامل، مفتش إدارة تموين نقادة  حملة مفاجئة للمرور علي المخابز ومستودعات أسطوانات البوتاجاز، وذلك بعد قرار زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز.

جاء ذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من التزام أصحاب المخابز ومستودعات البوتاجاز بالقرارات الأخيرة الخاصة بزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز، وبمنظومة الخبز. 

وخلال جولته حرص الزمقان على مراجعة أوزان الخبز للتأكد من مطابقة الأوزان المقررة من قبل وزارة التموين وكذلك ضبط الاسعار.

واسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، وتحرير ٣ محاضر عدم إعلان اسعار أسطوانة البوتاجاز.


كما تم التنبيه على أصحاب المخابز بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية للادوات المستخدمة في عمليات الإنتاج.


ووجه رئيس مركز نقادة بالتنبيه علي أصحاب المخابز ومستودعات اسطوانات البوتاجاز بضرورة الالتزام بالأسعار وعدم استغلال المواطنين، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد شن حملات تموينية مكثفة علي جميع المخابز   ومستودعات البوتاجاز بدائره المركز.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بناءًعلى تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا محافظة قنا مستودعات البوتاجاز

مواد متعلقة

النيابة تنتقل لموقع حريق شقة سكنية في قنا للمعاينة

أثناء ذهابه لأداء صلاة الفجر، التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه برصاصة طائشة فى قنا

صحة قنا تبحث توفير الأدوية للوحدات الصحية

قطع الكهرباء عن عدد من المناطق في قنا غدًا

الأكثر قراءة

مع توقعات رفع قيمة الجنيه، خبير اقتصادي يطلق تحذيرًا بشأن أسعار السلع

الشيخ صلاح التيجاني: خديجة تُعالج نفسيا وبيني وبينها القضاء

بعد زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز، تعرف على موعد انعقاد لجنة تسعير البنزين والسولار

نجم الزمالك ينتقل إلى المصري البورسعيدي

ارتفاع سعر الدولار فى البنك المركزى بختام تعاملات اليوم

العثور على 25 كيلو زبدة تعود للقرن الـ 16 فى أيرلندا طعمها كما هو

4 طعنات بالصدر، إصابة شاب على يد شقيقه غرب الأقصر

بعد أزمة صلاح الدين التيجاني، كل ما تريد معرفته عن الطريقة التجانية في مصر

ads

منوعات

المزيد

العثور على 25 كيلو زبدة تعود للقرن الـ 16 فى أيرلندا طعمها كما هو

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب ارتفاع غازات الاحتباس الحراري بسرعة في الغلاف الجوي

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تصريحات هامة من الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالرياء والنفاق

“وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا” عنوان خطبة الجمعة المقبلة

شباب حول الرسول.. صهيب الرومي، التاجر الرابح

المزيد
الجريدة الرسمية