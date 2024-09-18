بحضور أحمد سليمان، اجتماع المكتب التنفيذي لنادي الزمالك (صور)

يجتمع المكتب التنفيذي لنادي الزمالك، حاليا بمقر القلعة البيضاء لمناقشة العديد من الأمور الخاصه بالفريق.

وحصلت فيتو على صور من الاجتماع المنعقد حاليا بمقر النادي.

وزار أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مقر القلعة البيضاء لحضور اجتماع المكتب التنفيذي في أول ظهور له بعد خضوعه لعملية القلب المفتوح.

وقال أحمد سليمان في تصريح خاص لفيتو: أتواجد اليوم في النادي بعد فترة غياب طويلة بسبب برنامجي العلاجي لحضور اجتماع المكتب التنفيذي لإنهاء بعض الملفات المهمة.

وكانت الفترة الماضية شهدت غياب أحمد سليمان عن مقر النادي بسبب التزامه بالبرنامج العلاجي المخصص له ولكنه كان يقوم بإنهاء صفقات القلعة البيضاء في منزله بحضور مسئولي النادي.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل تجهيزه.

وكشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن حقيقة ما تردد عن اقتراب البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك من تولي منصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

وقال أحمد سالم في تصريحات خاصة: فكرة منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك قائمة منذ فترة وهناك تفكير ليكون هناك مدير رياضي ولكن ليس لديه معلومة عن التفاوض مع فيريرا لتولي المنصب

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الشرطة الكيني في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تذيع قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الزمالك والشرطة الكيني كونها الناقل الحصري للمباراة.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء أمس الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون يوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.