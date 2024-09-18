محلي قوص بقنا يعقد اجتماعا تنسيقيا استعدادا لإطلاق مبادرة بداية

عقد المهندس ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص اجتماعا تنسيقيا موسعا استعدادا لإطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان، وذلك في حضور كل من هبه الفولي، وفراج الوحش، وطارق فوزي، نواب رئيس المركز، وممثلين عن جميع الادارات الخدمية والمصالح الحكومية بالمدينة.

المبادرات الرئاسية بقنا

في بداية اللقاء أكد رئيس المركز ياسر حمادي ان المبادرة تاتي استكمالا لسلسلة المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين نوعية ونمط الحياة اليومية للانسان المصري، الا ان المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تجعل من الإنسان نفسه محور اهتمامها من خلال إتاحة الطريق له نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واعى، ومثقف للمجتمع.

وأشار المهندس ياسر حمادي الي انه تم اختيار مركز ومدينة قوص، ليكون في طليعة المراكز التي يتم تنفيذ فعاليات المبادرة بها، حيث انه من المقرر بدء اولي فعاليات المبادرة يوم السبت القادم بقروي خزام، مؤكدا علي ضرورة تضافر وتكاتف كافة جهود الجهات الحكومية لإنجاح اعمال المبادرة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

خطة العمل الخاصة بالمبادرة

واستمع رئيس المركز ياسر حمادي إلي عدد من المداخلات من التنفيذيين المحليين، تم خلالها تقديم مجموعة من التصورات والمقترحات حول خطة العمل الخاصة بالمبادرة التي ستشهدها الفترة القادمة.

وأكد انه سيكون هناك متابعة مستمرة لأعمال المبادرة للوقوف على مواطن القوي والضعف أثناء عملية التنفيذ.

واضاف رئيس المركز المهندس ياسر حمادي ان أعمال المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية، داعيا جموع المواطنين إلى المشاركة والاستفادة من خدمات المبادرة.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم الخدمات الحكومية بطريقة تكاملية بالتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، فلاول مرة يتم تفعيل التكامل التام بين الجهات، من حيث نوع الخدمة وتوقيت تقديمها، ومكان تقديمها الجغرافي، بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وتحقيق عدالة التوزيع.