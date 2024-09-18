أشرف عباس يقترح تفعيل لائحة للتحرش الجنسي داخل النقابة وجميع المؤسسات الصحفية

قال أشرف عباس، المدير التنفيذي لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، إن دور لجنة المرأة بنقابة الصحفيين في تلقّي والتعامل مع شكاوى الصحفيات في غاية الأهمية، باعتبار أنها اللجنة المُكلّفة من الجمعية العمومية بالتعامل مع قضايا ومشكلات الزميلات، مثل وقائع التحرّش، وحالات التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والتمييز في الأجور، وغير ذلك.

التحرش ضد الصحفيات

واقترح خلال حلقة نقاشية نظّمتها لجنتا الحريات والمرأة بنقابة الصحفيين، اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول تعزيز المساواة الجندرية في العمل النقابي وقطاع الصحافة، على لجنة المرأة بالنقابة، توفير آليات لتلقّي شكاوى الصحفيات، تضمن السرية والأمان، حتى لا تتعرّض الصحفيات للوصم الاجتماعي، أو التنكيل داخل المؤسسة، مثل تخصيص خط ساخن داخل النقابة، أو "إيميل"، تستطيع الصحفيات من خلالهم، التواصل مع النقابة في أمان، لتقديم الشكاوى المختلفة.

وأضاف أن الصحفيين بدأوا الاتجاه لطلب المساعدة من لجنة الحريات بالنقابة، عندما نجحت اللجنة في إعلان آليات واضحة ومُعلنة للإبلاغ والتواصل، وهو ما تحتاج لجنة المرأة أن تفعله.

وتابع: "من الضروري أن تُفعّل نقابة الصحفيين سياسة للتحرّش، وتعمل على تفعيل لائحة للتحرّش داخل المؤسسات الصحفية المختلفة، في خطة لتوفير بيئة عمل آمنة للصحفيات".

وكشف "عباس" عن إعداد المؤسسة لدراسة ميدانية لـ 50 صحفية، تعرّض أغلبهن للتحرّش الجنسي، سواءً من المصادر، أو من رؤسائهن في العمل، أو حتى خلال أداء عملهن خارج المؤسسة، ما يُعد مؤشرًا خطيرًا يدفع لجنة المرأة بالنقابة للتحرّك الفعلي في هذا الملف.

التمييز ضد الصحفيات

وتضمنت الجلسة الأولى مناقشات حول الجوانب الأساسية، التي تواجه فيها الصحفيات تمييزًا ضد حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والمهنية.

كما تضمنت الجلسة الثانية مناقشة حول أولويات الدفاع عن حقوق الصحفيات لعام 2024م، وخطة العمل.

أما الجلسة الختامية، فشملت مناقشات حول تعزيز مهارات القيادات النقابية الشابة.

وشارك في الحلقة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين، وعدد من الزملاء الصحفيين أعضاء لجنة الحريات ولجنة المرأة، ومحامون، وباحثون من المهتمين بدعم الحريات الصحفية.