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رفع أنقاض عقار الورديان المنهار، والحي: صادر له قرار هدم (صور)

رفع عقار الورديان،
رفع عقار الورديان، فيتو

رفعت الأجهزة التنفيذية في حي غرب الإسكندرية برئاسة نهى خليفة،  أنقاض عقار شارع اليسري بمنطقة الورديان والذي انهار اليوم، وأسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وأصيبت سيدة.

والعقار مكون من دور أرضي وأول علوي، وأفاد حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة نهي خليفه    أن العقار صادر له قرار هدم نظرا لخطورته ورفض قاطنيه الإخلاء ومكثوا علي مسئوليتهم. 

وكانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية برئاسه المهندسة نهي خليفه،  تلقت اخطارا من غرفة عمليات المحافظة بانهيار عقار بشارع اليسري بمنطقة الورديان ووجود مصابين ووفيات.

 

علي الفور توجهت قيادات الحي الي مكان الانهيار، بصحبه سيارات الاسعاف والدفاع المدني، وقوة أمنية  وتبين انهيار عقار مكون من دور ارضي واول علوي مأهول بالسكان، وسقط علي قاطنية. 

وتمكنت قوات الحماية من إنقاذ مصابه من تحت الإنقاض وانتشال ٣ جثث راحوا ضحيه الانهيار. 

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