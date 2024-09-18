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التموين: تشديد الرقابة على المستودعات بعد رفع أسعار أسطوانات الغاز

أسطوانات الغاز, فيتو
أسطوانات الغاز, فيتو

وجه الدكتور  شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز.

وذلك بعد  قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد دعم المواد البترولية والغاز الطبيعي بتحريك سعر اسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلو إلى 150 جنيها، والاسطوانة سعة 25 كيلو بسعر 200 جنيه، و12 ألف جنيه جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل. 

 

وأكدت وزارة التموين أنه تم تحديد الرقابة على مراحل التداول والتي تشمل المستودعات وموزعي الأسطوانات، مع الرقابة على وزن الأسطوانة والأسعار الرسمية المعلنة من قبل وزارة البترول.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الرقابية المنوط بها تنفيذ توجيهات وزير التموين، مديريات التموين في المحافظات والإدارات التابعة لها، ومفتشي الوزارة، بخلاف الإدارة العامة لمباحث التموين.

 

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اسطوانات الغاز الدكتور شريف فاروق وزير التموين المواد البترولية دعم المواد البترولية

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