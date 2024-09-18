ضبط ٢٢ توكتوك مخالف للسير عكس الاتجاه فى المنوفية

شن اليوم رئاسة حي غرب شبين الكوم وبالتنسيق مع إدارة المرور، بمحافظة المنوفية ،حملة مكبرة لتنظيم حركة سير مركبات " التوك توك" بمنطقة مزلقان العبور وصبري ابو علم، أسفرت عن ضبط ٢٢ توكتوك مخالف للسير عكس الاتجاه وعدم وضع إستيكر بالتعريفة المقررة.

وذلك استمرار لتنفيذ تكليفات اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف حملات المرور بنطاق الوحدات المحلية والمتابعة اللحظية على مدار اليوم لتحقيق الانضباط العام وتنظيم حركة سير مركبات التكاتك لتقليل الإختناقات المرورية وحفاظًا على حقوق المواطنين.