زيادة عدد لاعبي الاحتياط في كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، زيادة عدد اللاعبين الاحتياطيين للفرق المشاركة في النسخة الجديدة من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.



وقرر اتحاد الكرة السعودي، زيادة الحد الأقصى للاعبين الاحتياطيين إلى 12 لاعبًا في مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين نسخة 2024-2025، على أن يكون الحد الأدنى هو 5 لاعبين في الاحتياط.



وأفاد اتحاد الكرة السعودي في بيانه، بأنه تم تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي، والخاصة باللاعبين الاحتياطيين، حيث تقرر زيادتهم من 9 لاعبين كحد أقصى لـ12 لاعبًا كحد أقصى”.

وأضاف بيان الاتحاد السعودي، إن القرار يأتي تماشيًا مع نظام البطولات الآسيوية، ومنح المدربين الفرصة لخيارات أكثر من اللاعبين

كما يهدف القرار الصادر، لمنح لاعبي الفئات السنية فرصة للتواجد في هذه البطولة التي ستنطلق منافساتها يوم 22 سبتمبر.

وتقام منافسات الدور الأول من النسخة الجديدة لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من 22 حتى 25 من سبتمبر الجاري.

ويشهد دور الـ32 من كأس الملك، مواجهات سهلة للفرق الكبرى حيث يلتقي الهلال مع البكيرية والأهلي يواجه الجندل والاتحاد يلاقي العين، والنصر مع الحزم.