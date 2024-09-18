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ثقافة وفنون

تكريم يوسف القعيد بالمجلس الأعلى للثقافة

يوسف القعيد. فيتو
يوسف القعيد. فيتو

يطلق الدكتور أسامة طلعت الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والأديب منير عتيبة - مقرر لجنة السرد القصصي والروائى بالمجلس ندوة تكريم الأديب الكبير يوسف القعيد التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائى.

 

وتُقام ندوة تكريم يوسف القعيد  في تمام الخامسة مساءً يوم الأحد ٢٢ سبتمبر٢٠٢٤، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
 

ويدير الندوة:
الكاتب أحمد فضل شبلول،  ويشارك بها الكاتبة  سلوى بكر،  و الكاتبة عزة بدر وعدد من الرموز الأدبية. 

يوسف القعيد

ويوسف القعيد هو كاتب روائي مصري من مواليد  محافظة البحيرة في عام 1944.

وحصل يوسف القعيد على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2008 وقد حازت روايته (الحرب في بر مصر) المرتبة الرابعة ضمن أفضل مائة رواية عربية.قدم الكثير من الروايات القصيرة، وتم تحويل عدد كبير من أعماله الروائية لمسلسلات وأفلام، منها (البيات الشتوي، المواطن مصري، زيارة السيد الرئيس، وجع البعاد، بلد المحبوب، قطار الصعيد).

 

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أحمد فضل شبلول الأديب منير عتيبة الأعلى للثقافة أسامة طلعت الكاتبة عزة بدر الكاتب أحمد فضل شبلول يوسف القعيد

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