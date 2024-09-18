محمود كامل: الصحفيات غير مُمثلات بشكل كاف على مستوى القيادات الصحفية

قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، ووكيل النقابة للحريات، إن الصحفيات غير مُمثلات بشكل كاف على مستوى القيادات الصحفية، وعلى مستوى العمل النقابي، والدليل على ذلك المرأة مُمثلة بمجلس نقابة الصحفيين بعضو واحد فقط.

تعزيز المساواة الجندرية في العمل النقابي

وأضاف خلال حلقة نقاشية نظّمتها لجنتي الحريات والمرأة بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول تعزيز المساواة الجندرية في العمل النقابي وقطاع الصحافة، أن الصحفيات مازلن يبحثن عن حقوقهن الغائبة التي كفلها لهن الدستور والقانون، وضمنها قانون العمل المصري، مثل حقها في رعاية الطفل، وتوفير حضانات للأطفال في مقرات العمل، وحتى اليوم لم توفّر أماكن للمرأة الحاضنة أو الرجل الحاضن.

التمييز ضد الصحفيات

وتضمنت الجلسة الأولى مناقشات حول الجوانب الأساسية، التي تواجه فيها الصحفيات تمييزًا ضد حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والمهنية.

كما تضمنت الجلسة الثانية مناقشة حول أولويات الدفاع عن حقوق الصحفيات لعام 2024م، وخطة العمل.

أما الجلسة الختامية، شملت مناقشات حول تعزيز مهارات القيادات النقابية الشابة.

وشارك في الحلقة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين، وعدد من الزملاء الصحفيين أعضاء لجنة الحريات ولجنة المرأة، ومحامون، وباحثون من المهتمين بدعم الحريات الصحفية.