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إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

إصابة 6 أشخاص إثر
إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

أصيب 6 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل  بالطريق الصحراوي الغربي، المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا


تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة  عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديد أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 6 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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