مصرع وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيبت سيدة في انهيار عقار قديم مأهول بالسكان مكون من دور أرضي وأول علوي، بشارع اليسري بمنطقة الورديان في حي غرب الإسكندرية.

وكانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية برئاسه المهندسة نهي خليفة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بانهيار عقار بشارع اليسري بمنطقة الورديان ووجود مصابين ووفيات.

علي الفور توجهت قيادات الحي الي مكان الانهيار، بصحبة سيارات الإسعاف والدفاع المدني، وقوة أمنية وتبين انهيار عقار مكون من دور ارضي واول علوي مأهول بالسكان، وسقط علي قاطنيه.

وتمكنت قوات الحماية من إنقاذ مصابه من تحت الإنقاض وانتشال ٣ جثث راحوا ضحية الانهيار.

وأفاد حي غرب الإسكندرية برئاسه المهندسة نهي خليفه أن العقار صادر له قرار هدم نظرا لخطورته ورفض قاطنيه الإخلاء ومكثوا علي مسئوليتهم.