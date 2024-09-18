السيسي يؤكد تضامن مصر ودعمها الكامل لأمن واستقرار جزر القمر

شدد الرئيس السيسي على تضامن مصر ودعمها الكامل لأمن واستقرار جمهورية جزر القمر الشقيقة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس جمهورية جزر القمر "عثمان غزالي"، للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها، حيث أكد الرئيس إدانة مصر للمحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غزالي.

وشدد على تضامن مصر ودعمها الكامل لأمن واستقرار جمهورية جزر القمر الشقيقة، وهو ما ثمنه الرئيس القمري، معربًا عن خالص تقديره للفتة الكريمة من الرئيس، ومؤكدًا أن مواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار بلاده، تعكس عمق الأواصر التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيسان في هذا الصدد مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، وذلك في ضوء التعاون المتنامي بين الدولتين، والدور الذي تقوم به مصر في دعم الاحتياجات التنموية وبناء القدرات لدى الجانب القمري.

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