أثناء ذهابه لأداء صلاة الفجر، التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه برصاصة طائشة فى قنا

صرحت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا بدفن جثة طالب في المرحلة الإعدادية برصاصة طائشة أثناء ذهابه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر بمحافظة قنا .

تفاصيل البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا إخطارًا مفاده إصابة طالب في الإعدادية بطلق ناري، داخل قرية الحجيرات بمركز قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبعد الفحص تبين إصابة ع.أ، طالب إعدادية بطلق ناري طائش أثناء ذهابه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين،والسلاح المستخدم في الجريمة.