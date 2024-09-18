الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في التبين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية، حبس 5 أشخاص ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة التبين.

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (5 أشخاص "أحدهم مالك العقار محل الواقعة") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخله على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب.

 

 

 


وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مباحث قسم شرطة التبين قسم شرطة التبين نيابة مايو والتبين

مواد متعلقة

عاطل يقطع أذن شاب في الطالبية لرفضه بيع المخدرات أمام منزله

دفن شخص لقي مصرعه في حريق مطعم بعابدين

النيابة تستمع إلى سائق سيارة نقل اشتعلت بها النيران بعد انقلابها على الطريق الأوسطى

تجديد حبس عاطلين سرقا عقارا تحت الإنشاء في 15 مايو

لرؤية ابنته، بدء نظر دعوى الفنان خالد عليش ضد طليقته

الاستئناف تتسلم ملف قضية سعد الصغير لتحديد جلسة المحاكمة

بعد قليل، محاكمة مرتضى منصور في دعاوى سب وقذف

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابي حريق سيارة نقل اصطدمت بأخرى على الطريق الأوسطي

الأكثر قراءة

بعد زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز، تعرف على موعد انعقاد لجنة تسعير البنزين والسولار

تفاصيل مفاوضات قناة الأهلي مع سيد عبد الحفيظ لتقديم برنامج رياضي

أحمد فتوح يعتذر رسميًا لأسرة ضحيته ويكشف سبب مشاركته في تدريبات الزمالك

بلاغ جديد للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني

بعد اتهامه بالتحرش الجنسي، الطريقة التيجانية تتبرأ من صلاح الدين التيجاني وتكشف تاريخه وأخطاءه

معلومات عن صاروخ الحوثي الذي نجح في ضرب عمق إسرائيل (إنفوجراف)

آخر مستجدات أزمة سد النهضة وموقف مصر من تعنت إثيوبيا

من 250 قرشًا لـ 150 جنيها، رحلة صعود أسعار أنبوبة البوتاجاز خلال 33 عاما

ads

منوعات

المزيد

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب ارتفاع غازات الاحتباس الحراري بسرعة في الغلاف الجوي

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 في الأسواق

السكة الحديد تعلن إيقاف تشغيل هذه القطارات

قبل التقديم، تعرف على حدود أقساط تمويل شقق سكن كل المصريين

المزيد

انفوجراف

معلومات عن صاروخ الحوثي الذي نجح في ضرب عمق إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تكذيب معجزات الله، تفسير الشعراوي للآية 13 من سورة النمل (فيديو)

بعد جدل صلاح الدين التيجاني، ما هو مفهوم السيادة وهل يجوز إطلاقه على عوام الناس؟

تفسير حلم سماع الاذان في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية