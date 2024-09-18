حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في التبين

قررت نيابة مايو والتبين الجزئية، حبس 5 أشخاص ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة التبين.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (5 أشخاص "أحدهم مالك العقار محل الواقعة") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخله على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب.



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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