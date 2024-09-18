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حوادث

النيابة تطالب بسرعة التحريات في واقعة إنهاء سيدة حياتها بقنا

مديرية أمن قنا
مديرية أمن قنا

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا، بسرعة التحريات في واقعة إنهاء سيدة  حياتها  شنقًا داخل منزلها  بسبب خلافات مع زوجها لعدم قيامه بالانفاق على أولاده بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده العثور على جثة سيدة بها خنق في الرقبة في إحدى قرى دائرة مركز الوقف.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والاسعاف إلى مكان الواقعة

وبعد الفحص تبين أنه الجثة لربة منزل أنهت حياتها شنقًا بحبل داخل منزلها بسبب خلافات مع زوجها لعدم قيامه بالانفاق على بناته ولا يوجد في الواقعة شبهة جنائية.

جاري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي بعد معاينتها من جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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