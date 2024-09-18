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محافظات

محافظ المنيا يعتمد المشروعات الفائزة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

اللواء عماد كدواني
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

اعتمد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، المشروعات الفائزة في الدورة الثالثة لعام 2024 من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والبالغ عددها 16 مشروعًا، وذلك تمهيدًا لتصعيدها إلى المنصة الوطنية لتقييمها من قبل اللجنة العليا المختصة باختيار المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية.
 

محافظ المنيا يعتمد المشروعات الفائزة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية


وأكد المحافظ  أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الدولة تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن المبادرة تمثل خطوة رئيسية في تعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات المستدامة التي تساهم في تحسين حياة المواطنين.

157 مشروعًا

وأشار المحافظ إلى أن عدد المشروعات التي تقدمت على منصة المبادرة بلغ 157 مشروعًا، توافرت الشروط في 39 منها، والتي خضعت للتقييم من قبل اللجنة التنفيذية، حيث تم اختيار 16 مشروعًا للتنافس على المستوى الوطني، وفقًا للمعايير والشروط التي حددتها اللجنة العليا للمبادرة.

وأوضح المحافظ أن عملية التقييم تضمنت عقد لقاءات مع المتقدمين لعرض مشروعاتهم بشكل مفصل، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للمشروعات التي تم اختيارها للتنافس، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته المحافظة في الدورة السابقة بحصد 4 جوائز على مستوى الجمهورية لمشروعات تميزت بالالتزام الكامل بالمعايير المطلوبة.
 

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