تزامنا مع عودة الجلسات في أكتوبر المقبل.. ضوابط مناقشة مشروعات القوانين بمجلس النواب.. تبدأ بتلاوة تقرير اللجنة.. الموافقة من حيث المبدأ شرط أساسي.. وهذه شروط المداولة الثانية

يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يشهد مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين.

من لهم الحق تقديم مشروعات القوانين

ومنح الدستور والقانون الحق لرئيس الجمهورية والحكومة وعُشر أعضاء مجلس النواب الحق بالتقدم بمشروعات القوانين، ومن ثم إحالته إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على الجلسة العامة.

مناقشة مشروعات القوانين بمجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط مناقشة مشروعات القوانين في الجلسة العامة.



تلاوة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب

وتنص المادة 164 على: يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة، إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة.

كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلًا لذلك.

وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة.

كما تنص المادة 165 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة.

الموافقة من حيث المبدأ على مشروعات القوانين

فيما تنص المادة 166 على: تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالًا، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدَّ ذلك رفضا للمشروع.

وتنص المادة 167 على: ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه.

كما نصت المادة 168 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولًا، ويُبدأ بأوسعها مدى، وأبعدِها عن النص الأصلى، ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها.

وجاء في المادة 169 النص على: لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعـارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها.

ومع ذلك، فلرئيس المجلس إذا رأى مُقتضِيًا أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية وغيرهم من الأعضاء، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

كما تنص المادة 170 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: إذا قرر المجلس حكمًا فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.



وتنص المادة 171 على: كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

المداولة الثانية فى مشروعات القوانين

كما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط المداولة الثانية فى مشروعات القوانين.

وتنص المادة 172 على: يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.

فيما جاء بالمادة 173 النص على: لا يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قُدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقتُرِح تعديلُها، بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية.

وتنص المادة 174 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى، على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية.